Bertens schrijft tennisgeschiedenis met toernooiwinst in Madrid

WTA MadridKiki Bertens heeft tennisgeschiedenis geschreven. De Nederlandse won in de finale van het WTA-toernooi in Madrid in twee sets (6-4, 6-4) van Simona Halep en is daarmee de nieuwe nummer vier van de wereld. Nog nooit stond een Nederlandse tennisster zó hoog op de wereldranglijst.

Katerina Siniakova, Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova en Petra Kvitova werden al verslagen in Madrid. Zaterdag kwam daar ook Simona Halep bij. Voor de in Breda woonachtige Bertens betekende het haar negende toernooizege en tevens de grootste zege uit haar loopbaan. In Cincinnati vorig jaar versloeg ze in de finale eveneens Halep, toen de nummer 1 van de wereld. De Roemeens had in Madrid bij een zege op Bertens de eerste plaats weer kunnen overnemen van de Japanse Naomi Osaka. Dat verhinderde Bertens, die in Madrid geen enkele set verloor.

,,Ik ben heel blij, dit betekent heel veel na de verloren finale van vorig jaar”, zei Bertens, die de finale in Madrid voor het tweede jaar op rij bereikte. Ze verloor vorig jaar van Petra Kvitova. Donderdag nam ze in de kwartfinales revanche voor die nederlaag, door in twee sets overtuigend af te rekenen met de Tsjechische.

,,Sorry Simona, het is een eer om tegen je te spelen. Je laat me altijd het beste tennis spelen. En bedankt iedereen. Natuurlijk mijn team: bedankt voor al het werk dat jullie in me stoppen”, richtte ze het woord richting coach Raemon Sluiter. ,,Dit is een geweldig evenement en ik kan niet wachten om hier volgend jaar weer te staan.”