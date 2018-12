Bertens richt zich op eigen carrière en laat Fed Cup opnieuw schieten

Davis Cup: Haarhuis selecteert voorlopig zestal

Daviscup-captain Paul Haarhuis heeft Robin Haase, Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop definitief geselecteerd voor het treffen in de Daviscup met Tsjechië. Van het trio Thiemo de Bakker, Scott Griekspoor en Tallon Griekspoor kiest hij half januari nog twee spelers die het gezelschap van vijf compleet maken. Die keuze laat hij afhangen van de vorm van de drie tennissers.



Op 1 en 2 februari van volgend jaar probeert het Nederlands team in Ostrava een plek te veroveren in de Daviscup Finals, het finaletoernooi dat volgend jaar in Madrid voor het eerst plaatsvindt.



Van 18 tot en met 24 november strijden de achttien finalisten (de vier halvefinalisten van een jaar eerder, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards) in zes groepen van drie om een plek in de kwartfinales op vrijdag. Op zaterdag vinden de halve finales plaats en op zondag 24 november de eindstrijd.