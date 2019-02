Bertens pakt eerste finaleplaats van het jaar

Sabalenka was gefrustreerd nadat ze de eerste set verloor en dat was in de tweede set in haar spel terug te zien. Ze leek zo nu en dan de concentratie kwijt te zijn en al in de tweede game brak Bertens haar Wit-Russische opponent.



De genadeslag kwam in de vierde game. Bertens had op elke bal een antwoord en daarmee frustreerde ze Sabalenka meer en meer. Na de 4-0 van Bertens brak de Wit-Russische nog wel terug, maar verder dan 4-2 liet Bertens niet komen. De nummer acht van de wereld trok de tweede set na vier matchpoints met 6-2 naar zich toe.



Het betekent voor Bertens de eerste finaleplaats van het jaar, nadat ze op het WTA-toernooi van Brisbane strandde in de halve finale en op de Australian Open niet verder kwam dan de tweede ronde.



Bertens treft morgen in de finale de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen de Kroatische Donna Vekic, die de als eerste geplaatste Petra Kvitova uitschakelde, en de Russische Vera Zvonareva. De nummers 30 en 97 van de wereld.