Bertens op deelnemerslijst WTA Cincinnati, veel toppers ontbreken

Ashleigh Barty en Simona Halep, de nummer 1 en 2 van de wereld, zagen af van inschrijving. Ook de namen van Bianca Andreescu, Naomi Osaka en Elina Svitolina ontbreken op de lijst. Karolina Pliskova, de mondiale nummer 3, meldde zich wel aan. Door de absentie van veel topspeelsters is Bertens voorlopig als derde geplaatst op het toernooi dat ze in 2019 op haar naam wist te schrijven. Het toernooi moet op 20 augustus beginnen.



Sommige speelsters moeten vanwege reisrestricties afzien van deelname aan de toernooien in de Verenigde Staten. Halep meldde zich eerder deze week af voor het WTA-toernooi van Palermo, dat maandag van start gaat. Het graveltoernooi op Sicilië is het eerste officiële internationale tennistoernooi sinds de coronapauze.

Bertens zei vorige maand pas op het laatste moment te bepalen of zij afreist naar de Verenigde Staten, afhankelijk van wat andere speelsters doen en wat de situatie is met betrekking tot het coronavirus en de bijbehorende reisadviezen.