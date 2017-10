Bertens onderuit in eerste ronde Peking

Goffin pakt derde ATP-toernooi in Shenzhen

14:24 David Goffin is weer een toernooizege rijker. De Belg schreef het Shenzhen Open in China op zijn naam door in de finale de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov te verslaan in drie sets: 6-4 6-7 (5) 6-3.