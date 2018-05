Bertens naar beste positie ooit, Federer terug op 1

Daarmee overtrof Bertens haar prestatie van vorig jaar, toen ze even op de achttiende plaats stond.

De pupil van coach Raemon Sluiter dankt haar topnotering aan haar opzienbarende prestaties in Madrid. Op het hoog aangeschreven graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad versloeg ze onder anderen Caroline Wozniacki, Maria Sjarapova en Caroline Garcia. Bertens moest in de finale buigen voor Petra Kvitova, maar nam wel een cheque van bijna 600.000 euro en een flinke smak punten voor de wereldranglijst mee.

De Westlandse heeft deze week in Rome een hoop punten te verdedigen. Vorig jaar bereikte Bertens de laatste vier op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. Net als afgelopen week in Rome treft ze de Griekse Maria Sakkari in de eerste ronde. Bij winst wacht een confrontatie met Karolina Pliskova uit Tsjechië, de nummer vijf van de wereld.

Bij de mannen staat Roger Federer weer op één. De 36-jarige Zwitser heeft al bijna twee maanden geen toernooi meer gespeeld omdat hij het hele gravelseizoen overslaat, maar profiteert van de uitschakeling van Rafael Nadal in de kwartfinale in Madrid. De Spanjaard verloor daardoor veel punten, want vorig jaar won hij het toernooi. Nadal kan deze week in Rome de koppositie al weer heroveren. Hij bleef daar vorig jaar in de kwartfinales steken.

Robin Haase staat net als vorige week op de 44ste plek.