Bertens na thriller naar tweede ronde in Rosmalen

Argentijn Pitana fluit openingsdu­el Rus­land-Sau­di-Ara­bië

16:42 De openingswedstrijd van het WK voetbal tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana. De bijna 43-jarige Pitana krijgt donderdag langs de lijnen in het Loezjniki-stadion in Moskou hulp van twee landgenoten, een Braziliaan fungeert als vierde official. In het videocentrum zitten twee Italiaanse videoarbiters en twee Zuid-Amerikanen.