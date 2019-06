Bertens na lichte blessure terug in Eastbourne

Vrije training 2 LIVE | Mercedes­sen opnieuw razendsnel, Verstappen op seconde

15:30 Vanochtend moest Max Verstappen in de eerste vrije training van de GP van Frankrijk een kleine seconde toegeven op de oppermachtige Mercedessen. Hoe vergaat het de Limburger vanmiddag in de tweede oefensessie? Vanaf 15.00 uur mis je via dit liveblog geen moment.