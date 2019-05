Bertens morgen tegen Kuzmova op Court Philippe Chatrier

KNVB: JVC niet vervangen, Halsteren speelt tegen Hoogland om finaleplek

18:11 JVC Cuijk wordt in de play-offs van de derde divisie niet vervangen door een andere ploeg, dat heeft de KNVB dinsdag laten weten. De bond gaf die info naar aanleiding van een mail van JVC waarin de club aankondigde niet in actie te willen komen in de nacompetitie. Daardoor plaatst de winnaar van de eerste ronde van de nacompetitie tussen Hoogland en Halsteren (wedstrijden op donderdag 30 mei en zondag 2 juni) zich direct voor de finale van de play-offs.