Bertens morgen om 11.00 uur tegen Errani

Bertens won maandag in de eerste ronde in Parijs in drie sets (2-6, 6-2, 6-0) van Katarina Zavastka uit Oekraïne. Bertens, de huidige nummer zeven op de WTA-ranglijst, treft morgen een ervaren opponente. De 33-jarige Errani was in 2012 finaliste in Parijs en stond 2013 vijfde op de wereldranglijst, maar is inmiddels pas terug te vinden op plek 149. Errani won in de eerste ronde met 6-2, 6-1 van Monica Puig uit Puerto Rica, de winnares van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.