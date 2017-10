Bertens met dubbelpartner Larsson naar WTA Finals

Congrats @kikibertens and Johanna Larsson👏! They clinch the final spot at @WTAFinalsSG🇾🇬 ! @Porsche --> https://t.co/5uYGYk0hdJ

Vier titels in dubbelspel

In 2017 veroverden Bertens en Larson samen vier titels in het dubbelspel. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en vorige week in Linz. De titel in Linz was de negende toernooizege in totaal voor het duo.