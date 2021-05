Bertens maandag om 11.00 uur in actie op Roland Garros

Samenvatting Ziyech vol trots na Champions Lea­gue-winst: ‘Dit is een kinder­droom die uitkomt’

8:47 Hakim Ziyech speelde geen minuut mee in de gewonnen Champions League-finale van Chelsea tegen Manchester City (0-1), maar de voormalig Ajacied was na afloop alsnog dolgelukkig. ,,Dit is een kinderdroom die uitkomt.”