Bertens levert in, Murray naar plek 127

Feyenoord morst ook punten tegen Heracles en blijft steken in rechterrij­tje

20 oktober De tik die Fortuna Sittard voor de interlandperiode uitdeelde aan Feyenoord bleek twee weken later nog altijd na te dreunen in de Kuip. De Rotterdammers voelden de 4-2 nederlaag in Limburg en slaagden er in eigen stadion niet in om Heracles Almelo de wil op te leggen. De 1-1 werd met een fluitconcert van de eigen aanhang geïncasseerd.