Bertens laat zege op Williams glippen in meeslepende thriller

Motorcrosser Kras slaat slag in Spanje en blijft aan de leiding

12:28 Mike Kras kende op het circuit van RedSand een Spanje een uiterst succesvol weekeinde. De motorcrosser uit Putte won beide manches voor het Europees kampioenschap in de 300cc-klasse. De West-Brabander is ook de leider in de EK-stand.