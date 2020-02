Bertens laat Dubai schieten en ontbreekt bij rentree Clijsters

'De grote 3, die komen niet meer' Zonder echte toppers beleeft Ahoy een gezapig tennistoer­nooi

10:11 Het is een wat grauwe editie van het ABN Amro-toernooi. Dat is deels overmacht: toppers en Nederlanders werden snel uitgeschakeld. Maar het is ook een voorbode voor de toekomst. ,,De grote drie, die kun je vergeten. Die komen niet meer.‘’