Bertens knokt zich naar halve finales Seoul

De hele Moerse familie Van den Broek 'is oranje'

9:00 Waar het bloemencorso Zundert verdeelt in verschillende buurtschappen, splitst het amateurvoetbal het dorp op in twee kampen. Of je bent rood-zwart, van de plaatselijke VV, of je bent oranje. In het geval van de broers Bart (24) en Cas (18) van den Broek kon er geen twijfel over bestaan. ,,Onze vader voetbalde altijd bij Moerse Boys, dus was het logisch dat wij daar ook gingen voetballen", vertelt de oudste van de twee.