Bertens klimt naar plek 8 op wereldranglijst

Kastaneer, Mühren en Kaikai grootste kansheb­bers op tijdelijke spitsvaca­tu­re NAC

9:49 Zeven aanvallers heeft NAC in zijn spelersgroep die in de punt van de aanval vrijdag tegen ADO Den Haag de leegte kunnen opvullen die Mitchell te Vrede heeft achtergelaten. Mits fit, zijn Robert Mühren of Gervane Kastaneer het meest voor de hand liggend, terwijl Sullay Kaikai eveneens een meer dan serieuze optie is.