'Bertens-killer’ Mertens pakt titel in Doha na winst op Halep

De Belgische vierde in Doha haar vijfde WTA-titel. De Belgische, nummer 21 van de wereld, won al twee keer in Hobart en zegevierde vorig jaar ook in Lugano en Rabat. Mertens schuurde tegen de top 10 van de wereldranglijst aan, maar zakte terug naar de 21e plek omdat ze op de Australian Open vroeg werd uitgeschakeld. Een jaar eerder haalde ze de halve finales in Melbourne.



Mertens toonde in de finale in Doha karakter. Na verlies van de eerste set leverde ze in de tweede ook direct haar service in. Halep leek ontketend, want ze pakte maar liefst achttien punten op rij. De Belgische richtte zich echter weer op en knokte zich na een blessurebehandeling aan haar rug terug in de partij. Mertens trok de tweede set naar zich en wist in de beslissende set direct weer een break te forceren. Halep, die werd behandeld aan haar rechtervoet, brak al snel weer terug. Na een tweede break voor Mertens was het verzet van de Roemeense echter gebroken.



Halep was in 2014 de beste in Doha. De 27-jarige Roemeense bereikte deze week voor het eerst sinds augustus vorig jaar weer eens de finale van een WTA-toernooi. Halep moest toen in Cincinnati buigen voor Bertens. Ze strandde op de Australian Open in de vierde ronde en moest daardoor de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan de Japanse Naomi Osaka.