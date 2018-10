Bertens kent haar tegenstanders op de WTA Finals

Voor zover je in het relatief gelijkwaardige deelnemersveld van de WTA Finals van een zware loting kunt spreken, heeft Kiki Bertens het toch niet getroffen bij de loting. Ze komt in Singapore, als achtste geplaatst, in de rode groep met Angelique Kerber (1), Naomi Osaka (3) en Sloane Stephens (5). De andere, witte, poule, oogt met Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Petra Kvitova en Karolina Pliskova net iets minder zwaar. De beste twee speelsters uit elke groep plaatsen zich voor de halve finales.

Tegen alle de drie de opponenten in de groepsfase heeft Bertens een negatief record. Tegen Kerber, winnares van Wimbledon, staat het 1-2. De Duitse is bij afwezigheid van de geblesseerde Simona Halep als eerste geplaatst. Tegen Osaka, de regerend US Open-kampioene, staat het 0-1. De Japanse is op papier bovendien het beste in vorm de laatste maanden. Ook van Sloane Stephens verloor Bertens de enige onderlinge ontmoeting. Maar de Amerikaanse heeft het recentelijk wel wat moeilijker op de Tour.



Het prestigieuze en lucratieve eindejaarstoernooi vindt plaats van 21 tot 28 oktober. Bertens bekroont met de Finals een ijzersterk tennisseizoen, waarbij ze in de top-10 van de wereld terecht kwam. De uitnodiging voor de Finals viel op de deurmat nadat de nummer 1 van de wereld, Simona Halep, zich vanwege een blessure terugtrok.