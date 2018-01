Bertens in Rod Laver Arena tegen Wozniacki

Haar partij in de derde ronde tegen de Deense Caroline Wozniacki vormt de afsluiting van de vijfde dag in het belangrijkste en grootste stadion op Melbourne Park. Bertens en Wozniacki komen het centercourt op na de mannenpartij tussen de Australische favoriet Nick Kyrgios en Jo-Wilfried Tsonga uit Frankrijk, die om 9.00 uur Nederlandse tijd begint.



De 26-jarige Westlandse stond twee keer eerder tegenover Wozniacki, de huidige nummer twee van de wereld, beide keren ook op hardcourt: in 2012 in Montréal en vorig jaar in Doha. Beide keren won de 27-jarige Deense in twee sets.



Wozniacki behoort tot de favorieten voor de titel in Melbourne. Wozniacki won afgelopen najaar de WTA Finals en hoopt op de Australian Open eindelijk haar eerste grandslamtitel te pakken. De voormalige nummer één van de wereld ontsnapte in de tweede ronde tegen Jana Fett aan uitschakeling. De Kroatische liet twee matchpoints liggen en liet Wozniacki alsnog ontsnappen.



Rafael Nadal, de nummer één van de wereld bij de mannen, speelt vrijdag in de Margaret Court Arena tegen de Bosniër Damir Dzumhur.