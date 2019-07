Bertens in drie sets te sterk voor Paolini voor plek in halve finale Palermo

De 23-jarige Paolini staat slechts 142ste op de wereldranglijst, maar maakte het Bertens mede dankzij de steun van het publiek toch nog knap lastig in Palermo. De partij begon pas om 23.30 uur, maar nog altijd was het bijna 30 graden op Palermo. Bertens won de eerste set in vijftig minuten met 6-4. In de tweede set speelde ze echter een stuk minder en stoorde ze zich ook duidelijk aan het onrustige en luidruchtige publiek in Palermo. Paolini won in 28 minuten met 6-1, waarmee de Italiaanse knap een derde set afdwong. Daarin was Bertens in 32 minuten weer veel te sterk voor Paolini: 6-1.