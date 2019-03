Bertens in drie sets langs Slowaakse Kuzmova

Ticket voor WK zwemmen WK-limiet voor Heemskerk, Kamminga én Goosen

23 maart Femke Heemskerk, Arno Kamminga en Mathys Goosen hebben voldaan aan de limiet om in juli mee te mogen doen aan de wereldkampioenschappen zwemmen in Gwangju in Zuid-Korea. Een dag eerder stelde Kira Toussaint op de openingsdag van de de Golden Tour Meeting Open Mediterranee in Marseille deelname aan de mondiale titelstrijd al veilig.