Bertens in de top 10: ‘Eén dag bij stilstaan’

De berichtjes blijven binnenstromen. Meestal wordt Kiki Bertens gefeliciteerd na het winnen van een toernooi of een goede prestatie op een grand slam. Nu is het een ranking, een getal. Vanaf maandag mag ze zich top 10-speelster noemen. Als beloning voor een uitstekend seizoen, dat nog niet is afgelopen. ,,Het gaat maar door, ik heb amper tijd om hierbij stil te staan.”



Vrijdag landde ze vanuit Peking. Als ze daar haar derderondepartij tegen Katerina Siniakova had gewonnen, had ze die plek bij de beste 10 van de wereld zelf veiliggesteld. Nu was er een nederlaag van een concurrente, Aryna Sabalenka, voor nodig. ,,In Peking had ik helemaal niet zo’n goed gevoel. Ik won de eerste twee rondes met dikke cijfers, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daarbij ook hulp kreeg van mijn tegenstandsters. In de derde ronde was dat niet zo, al kreeg ik nog steeds mijn kansen.”