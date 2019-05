Bertens: Ik weet dat ik hier kan winnen

Het is voor het eerst dat ze echt wordt gezien als kanshebber om het toernooi te winnen. Vorig jaar was ze nog een outsider, nu is de gravelspecialiste de nummer vier van de wereld. De ogen zijn op Bertens gericht. ,,Dat is niet iets waar ik van geniet. Het liefst speel ik nog steeds op de kleinere banen, maar ik denk niet dat dat nog snel gebeurt. Je moet met de aandacht omgaan en alles wat er op je afkomt aanpakken. Gewoon doen eigenlijk. Ik voelde wel wat spanning voor de wedstrijd, maar eigenlijk was ik al snel weer ontspannen.’’