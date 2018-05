Bertens heeft het liefst dat iedereen tegen haar is

Dat was in haar tweede ronde-partij niet het geval, de tribunes waren aardig gevuld met oranje. ,,Ik kwam de baan op en hoorde mensen juichen voor me, dan gaat mijn hartslag meteen omhoog. Anderen kicken erop, ik moet dat leren.’’ Zij wil niemand teleurstellen.

Tegen Sasnovitsj kwam Bertens niet in de problemen, maar af en toe waren er korte momenten van frustratie. Het medeleven van toeschouwers als ze een fout maakt, vindt de 26-jarige tennisster het ergste, vertelt ze met een glimlach.

,,Dan hoor je het publiek zeggen ‘aaaah’. Dan maakt het eigenlijk nog erger. Ik heb er een keer wat van gezegd, zoiets van: ‘Laat me maar even’. Achteraf denk ik dat ik het niet had moeten doen, maar zo gaat het soms.’’

Jubelstemming

Ondanks de soepele zege verkeerde Bertens nog zeker niet in een jubelstemming. ,,Natuurlijk, ik ben heel blij, maar qua tennis was het zeker in de eerste set niet super. Mijn service hield me op de been. Daar kon ik een beetje op leunen. Vanaf het begin zat die er goed op. Dat heeft met vertrouwen te maken. Op sommige dagen loopt je service ook beter dan op andere dagen.''

Bertens haalde twee jaar geleden de laatste vier op Roland Garros. ,,Nee, daar denk ik nu helemaal niet aan. Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd. Ik wist ook niet wie mijn volgende tegenstander zou worden. Ik kijk nooit verder dan mijn eigen partij. Angelique Kerber is een lastige opponent. We hebben een paar keer tegen elkaar gespeeld en hebben dus weinig geheimen voor elkaar.''

In de onderlinge duels staat het 1-1. In 2016 verloor Bertens in Miami van Kerber, maar de Nederlandse tennisster versloeg de dertigjarige Duitse in hetzelfde jaar in de eerste ronde op Roland Garros in drie sets: 6-2, 3-6, 6-3. Kerber is de nummer 12 van de wereld. Bertens staat op de 22ste plaats. De Duitse tennisster won in 2016 de titels op het Australian Open en het US Open.

,,Ik denk dat zij niet blij is met mij als tegenstander'', opperde Bertens. ,,Zij wint haar potjes hier makkelijk en speelt een stuk beter dan vorig jaar. Twee jaar geleden, toen we in Parijs ook tegen elkaar speelden, voelde zij meer druk omdat ze net de Australian Open had gewonnen. Ze vindt het lekker als de ballen op heuphoogte komen. Een hoger raakpunt vindt ze lastig. Ik moet haar sowieso onder druk gaan zetten."