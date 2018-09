Bertens geniet: Deze trofee is heel speciaal

Vorig jaar won ze met haar Zweedse tennispartner Johanna Larsson het dubbelspel in Seoul. ,,Maar deze titel voelt eerlijk gezegd wel iets specialer", zei een zichtbaar genietende Bertens.



De 26-jarige Wateringse verkeert in grote vorm dit tennisjaar. Ze won drie WTA-toernooien. Eerder dit seizoen was ze al de sterkste op het gravel van Charleston. Bovendien rekende ze daarna af met haar stempel van gravelspecialist. Op het gras van Wimbledon haalde ze de kwartfinales en op hardcourt wist ze te winnen in Cincinnati en dus Seoul.



,,Deze titel voelt ook weer geweldig en deze trofee is heel speciaal", aldus Bertens die door haar goede jaarprestaties strijdt voor een ticket voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi in Singapore voor de acht best presterende speelsters van het seizoen. Op de jaarranglijst staat Bertens nu negende.