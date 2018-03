Bertens gaat voor hattrick in Nürnberg

Lieke Martens gekozen in wereldelftal 2017

12:31 Lieke Martens is gekozen in het FIFPro wereldelftal van 2017. De Limburgse kreeg de meeste stemmen in de verkiezing die wordt georganiseerd door de internationale spelersvakbond. Het is voor het eerst dat een Oranje Leeuwin deelt uitmaakt van het wereldelftal.