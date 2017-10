Bertens en Larsson schrijven negende dubbeltitel op hun naam

Nageeye pakt Nederlands record in Amsterdam, Cherono wint

13:03 Abdi Nageeye heeft zijn gewenste Nederlands record op de marathon binnen. De 28-jarige atleet zette in de 42ste editie van de marathon van Amsterdam op de klassieke afstand van 42,195 kilometer de klok stil na 2 uur, 8 minuten en 16 seconden. De Keniaan Lawrence Cherono won de klassieker in een officiële tijd van 2.05.09. Daarmee verbeterde hij het parcoursrecord, dat vorig jaar op 2.05.21 was gezet door de Keniaan Daniel Wanjiru.