Bertens eenvoudig naar laatste vier Rosmalen

Kiki Bertens heeft de laatste vier bereikt op het grastoernooi van Rosmalen. De als eerste geplaatste Bertens, de enige overgebleven geplaatste speelster in het vrouwentoernooi, was in twee sets te sterk voor de Russin Natalja Vichljantseva 6-3 6-3.

Bertens had eerder op de dag haar partij in de tweede ronde gewonnen van landgenote Arantxa Rus (7-5 6-3). Die partij was donderdagavond stilgelegd wegens de regen.

Tegen Vichljantseva, finaliste in Rosmalen in 2017, speelde Bertens vorig jaar op het Brabantse gras een moeizame partij in de eerste ronde. Die won ze in drie sets: 5-7 6-3 7-6 (5). Een jaar later had de huidige nummer vier van de wereld weinig te duchten van de Russische. Bertens serveerde goed en gaf geen enkel breakpoint weg. Op de opslag van Vichljantseva kreeg ze er drie en benutte die allemaal.

Op 5-3 in de tweede set serveerde Bertens voor de zege. De Russin bood nog even tegenstand, maar kon de zege van Bertens niet meer voorkomen.

,,Mijn service helpt me op gras heel erg”, zei Bertens. ,,Het was een stuk beter dan donderdag, daar ben ik blij mee. Mijn doel hier is om mijn coach Raemon Sluiter qua resultaat te verslaan. Dit is het enige toernooi waar hij verder is gekomen, zegt hij, dus ik heb een doel hier.” Sluiter verloor in 2009 in Rosmalen de finale van de Duitser Benjamin Becker.

In de halve finale treft Bertens de winnares van de kwartfinale tussen de Belgische Kirsten Flipkens en de Oekraïense Jelena Rybakina.