Bertens dankt coach Sluiter voor peptalk: ‘Let's go meissie’

POLL Pierre van Hooijdonk: Ben bereid om NAC vanaf nu te helpen

17:27 ,,Ik wil voor NAC iets betekenen in deze fase en dan gaat het mij uiteindelijk niet om de titel van de functie.” Dat zei Pierre van Hooijdonk zondagavond in tv-programma Studio Voetbal, waar hij vaste stamgast is. ,,Ik ben bereid om NAC te helpen vanaf nu.”