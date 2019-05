Bertens blijft steken op drempel van de finale in Rome

Kiki Bertens mag zich niet op gaan maken voor haar tweede WTA-finale in één week tijd. Na de eindwinst van vorig weekend op het prestigieuze toernooi van Madrid verloor Bertens van Johanna Konta in de halve finale in Rome. Ze werd door de Britse verslagen in drie sets: 7-5, 5-7, 6-2.

Met Konta trof Bertens de nummer 42 van de WTA-ranking. Een groot contrast met Bertens, die mogelijk na het WTA-toernooi in Rome zelfs op een tweede plek terug te vinden zou zijn. Dat zou gebeuren als Bertens de finale bereikte en Karolina Pliskova, die nog de halve finale speelt tegen Maria Sakkari, het toernooi niet wint.

Maar dan moest door Bertens in de halve finale wel afgerekend worden met Konta, die in 2016 en 2017 de halve finale haalde van respectievelijk de Australian Open en Wimbledon. Op het gravel van Roland Garros kwam ze nooit verder dan de eerste ronde, maar dit seizoen vergaat het de Britse uitstekend op gravel met winstpartijen tegen onder anderen Venus Williams en Sloane Stephens.



Bertens, die de halve finale bereikte via Amanda Anisimova, Carla Suárez Navarro en Naomi Osaka (opgave), klaagde in de eerste set tegenover coach Raemon Sluiter over de gladheid op de Romeinse tennisbaan, maar ze pakte desondanks wel de eerste set. Bij een stand van 4-4 werd ze gebroken en daarmee was Konta één game verwijderd van setwinst, maar de mentaal ijzersterke Bertens snoepte meteen weer de game van Konta af, waarna ze uitliep naar 7-5.



Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Kiki Bertens glijdt uit op de tennisbaan in Rome. © AFP

Onderbreking

De tweede set werd na twee games, waarin beide speelster elkaar een keer gebroken hadden, zes minuten onderbroken. Een toeschouwer viel flauw op de tribune. Hoewel die onderbreking de kwaliteit van het tennisspel niet ten goede kwam, bleef Bertens pieken op de juiste momenten. Bij de 3-3 kreeg Konta een breakpoint, maar met piekfijne services poetste Bertens dat weg. In plaats van een 4-3 achterstand kwam ze zodoende op een 4-3 voorsprong. ,,Op de momenten dat het moet, ga je gas geven", merkte ook coach Sluiter op.



Bij een stand van 4-4 was er weer eventjes de druk van Konta, maar wederom maakte Bertens de negende game uitstekend af waarmee ze een 5-4 voorsprong pakte. Ze was daarmee één game verwijderd van wéér een finale. Maar die moest ze alsnog in een derde set zien te veroveren. Vooral de elfde game was met onder meer een dubbele fout zwak van Bertens, waarna ze even de kluts kwijt was en Konta de tweede set zag winnen (7-5).

Frustratie

In de derde set nam de frustratie toe bij Bertens en miste ze, ook naar eigen zeggen, de makkelijkste ballen. Opvallendste moment in de derde set was toen Bertens in een uiterste krachtsinspanning haar tennisracket uit haar handen liet glippen en het racket de lijnrechter raakte. Ze kreeg daarna een korte opleving waarbij ze ook een breakpoint kreeg om er 3-3 van te maken, maar zover kwam het niet. Konta maakte er 4-2 van, brak Bertens vervolgens in de zevende game en sloeg zich vervolgens richting de finale. De derde set ging met 6-2 naar Konta en dus komt er geen finale voor Bertens in Rome.

Tegen wie Konta het opneemt in de finale wordt vanmiddag duidelijk. Om 17.00 uur speelt Pliskova tegen Sakkari, de Griekse die Bertens vorig jaar in Rome nog in de eerste ronde uitschakelde. Dan weet Bertens mogelijk ook al of ze de nieuwe nummer drie van de wereld is. Dat is virtueel namelijk wel het geval, maar Pliskova kan de Nederlandse tennisster nog voorbij.