Bertens-beul Barty bekroont topvorm met titel in Miami

Pliskova begon beter aan de finale en nam een 3-1-voorsprong. Het werd daarna gelijk en in het restant van de eerste set viel er geen serviceverlies meer te noteren. In de tiebreak was Barty oppermachtig met haar gevarieerde spel. In de tweede set nam ze snel een break voorsprong en ze maakte het af met een lovegame.



Barty won in Florida zes partijen en versloeg onder anderen Kiki Bertens, in de vierde ronde. Bij de laatste acht klopte ze Petra Kvitova.



Voor Barty is het haar vierde titel uit haar loopbaan. In 2017 zegevierde ze in Kuala Lumpur en vorig jaar in Nottingham en Zhuhai. Ze stijgt door het hoogtepunt van haar carrière naar de negende plek op de wereldranglijst.