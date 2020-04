Bertens begint virtueel toernooi Madrid met zege

Aangesla­gen Ralf Seuntjens: ‘KNVB heeft niet fair gehandeld’

17:09 De beslissing van de KNVB om De Graafschap niet te laten promoveren, dreunt nog altijd hard na in Doetinchem. Ralf Seuntjens, aanvoerder van de Superboeren, is verbolgen. ,,Er is geen rationele beslissing genomen door de bond”, stelt de aanvaller. ,,Er moet iets achter zitten.”