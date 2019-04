Bertens begint tegen qualifier op sterk bezet toernooi van Stuttgart

Twee nominaties Miedema Van Dijk maakt kans op 'Player of the Year’-a­ward

16:55 Virgil van Dijk is genomineerd voor de PFA Player of the Year-award in de Premier League. Samen met vijf andere spelers is de Nederlander van Liverpool door de Engelse spelersvakbond PFA beloond met een nominatie vanwege zijn sterke seizoen.