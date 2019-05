Bertens begint morgenochtend op Suzanne Lenglen

Bertens zit in de onderste helft van het speelschema en wist al dat ze op zondag of maandag voor het eerst zou moeten aantreden.



Op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan, wordt de dag geopend door de als dertiende geplaatste Deense Caroline Wozniacki. Zij treft Veronika Koedermetova in de openingsronde. Ook Rafael Nadal en Novak Djokovic komen morgenmiddag in actie op Chatrier. De titelfavorieten in het mannentoernooi treffen in respectievelijk de tweede en derde partij van de dag Yannick Hanfmann en Hubert Hurkacz.



Vanmiddag komt Robin Haase al in actie. Hij treft in de vierde en laatste partij op Court 1 (rond 16.00 uur) de Duitser Philipp Kohlschreiber.