Bertens baalt van nederlaag, Sluiter ‘kotsziek’

Bertens kende haar tegenstander Anastasia Pavljoetsjenkova goed genoeg. Ze wist wat ze kon verwachten. Heel veel missers, of heel veel winners. En dat kan per set veranderen. Maar Bertens kon er vanochtend in Melbourne niet zo goed mee omgaan dat de Russin zowat van het ene op het andere moment goed ging spelen. ,,Toen zij in de tweede set meer druk gaf, werd het lastiger voor mij om het initiatief over te nemen. Ik ging mee met haar spel van strakke, harde ballen. Ik had meer willen ontregelen. En op de paar momenten dat ik wel een kansje kreeg, had ik er iets meer voor moeten gaan.”

Ze baalde uiteraard, de tweede ronde was niet waarvoor ze naar de Australian Open was gekomen. Maar Bertens heeft er wel eens slechter bij gezeten na een nederlaag. ,,Natuurlijk had ik op heel veel meer gehoopt. Maar het is niet gelukt. Mijn tegenstandster speelde goed, ik heb alles geprobeerd, maar het was niet genoeg vandaag.”

‘Rare tijd’

Van coach Raemon Sluiter kwamen stevigere teksten. ‘Kotsziek’ was hij van de nederlaag. ,,De tijden zijn veranderd ten opzichte van een jaar geleden. We kunnen hier onmogelijk tevreden mee zijn. Ik kijk heus potje voor potje, maar tegelijkertijd zit in je achterhoofd toch dat het een rare tijd is in het vrouwentennis. Alles is mogelijk. Dus is deze nederlaag moeilijk te verteren. Tegelijkertijd: wij hebben het logischerwijs altijd over Kiki, maar haar tegenstandster heeft een jaar of zeven in de top 30 gestaan en 12 titels gewonnen. Het is ook lastig als iemand in het begin niet denderend speelt en ze daarna beter gaat raken. Maar dat gebeurt vaker. Je moet proberen het op dat moment in eigen hand te houden. Kiki bleef haar ballen geven, daarmee geef je haar de kans om zich in de partij te knokken. Ze mag nog maar uitstralen op de baan: hier ben ik. Ze is nog iets te veel met zichzelf aan het knokken, al gaat het waanzinnig veel beter. Maar het blijft een verbeterpuntje.”