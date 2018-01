Bertens als eerste Nederlandse in actie in Melbourne

interview Desley Ubbink, grote man in Slowakije: 'Ik voel me op mijn plek hier'

10:00 Met vijf doelpunten en 11 assists was Desley Ubbink (24) in de eerste seizoenshelft de meest waardevolle speler van AS Trencin, de club van eigenaar Tscheu La Ling die op dit moment genoegen moet nemen met een plek in de middenmoot van de Super Liga in Slowakije.