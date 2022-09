Berrettini wint in super tiebreak van Auger Aliasimme en zet Europa weer op voorsprong in Laver Cup

LIVE Nations League | Haaland kan met Noorwegen flinke stap zetten naar Final Four

De groepsfase van de Nations League valt langzamerhand in een plooi. Vandaag is alweer Dag 4van deze week. Volg hier alle tussenstanden, uitslagen en standen in de poules. Check onderaan ook alle statistieken van de Nations League.

17:32