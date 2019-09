Berrettini verslaat Monfils in spannende vijfsetter voor plek in halve finale

Berrettini kwam in juli al tot de vierde ronde op Wimbledon, maar dat was tot vorige week zijn beste prestatie op een Grand Slam. De 1,96 meter lange krachtpatser uit Rome mag zich nu gaan opmaken voor de halve finale op de US Open, waar Rafael Nadal of Diego Schwartzman vrijdagavond op hem zal wachten. De zinderende kwartfinale in het Arthur Ashe Stadium duurde vier uur. Na vijf matchpoints was het dan toch klaar voor Monfils, die Berrettini direct na afloop trakteerde op een respectvolle knuffel. Berrettini is de eerste Italiaan in de halve finale van de US Open sinds Corrado Barazzutti in 1977. Marco Cecchinato was vorig jaar op Roland Garros al de eerste Italiaanse halve finalist in veertig jaar. ,,Het was misschien wel de mooiste tenniswedstrijd die ik ooit heb gezien. Zo beleefde ik het tenminste toen ik aan het spelen was,” zei Berrettini in zijn interview na afloop.