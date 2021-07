Berrettini tegen Federer-beul geen moment in de problemen op weg naar finale Wimbledon

De Thuisblijvers Specialist Donny Gorter genoot van strafschop­pen­apo­the­o­se op Wembley: ‘Jorginho wordt ook voor 200.000 mensen niet zenuwach­tig’

8 juli Je land vertegenwoordigen op een EK. Het is iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat zij en hun trainers wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 11: Donny Gorter, de strafschopspecialist die vorig seizoen uitkwam voor hoofdklasser Halsteren.