Beroerde generale voor AS Roma in aanloop naar kraker tegen Ajax

Donderdag Ajax-AS RomaAS Roma reist komende week met kopzorgen richting Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax in de Europa League van donderdagavond (21.00 uur). De Romeinen gaven vanmiddag in de slotfase de zege weg tegen Sassuolo: 2-2.

Met Rick Karsdorp in de basis nam AS Roma na 25 minuten de leiding. Carles Pérez werd gehaakt door Marlon en de toegekende strafschop was wel besteed aan Lorenzo Pellegrini: 0-1. Via Borja Mayoral en wederom Pellegrini kreeg Roma grote kansen op de 0-2, maar Sassuolo bleef overeind.

Dat resulteerde na een klein uur spelen zelfs in de gelijkmaker. Filip Djuricic (ex-SC Heerenveen) was de aangever bij de 1-1 van Hamed Traoré. Toch leek Roma de drie punten te gaan pakken. Een voorzet leek in de 69ste minuut aan iedereen voorbij te gaan, maar werd opgepikt door Bruno Peres en hij haalde de trekker over: 1-2.

Vijf minuten voor tijd ging het toch nog mis. Giacomo Raspadori, de pas 21-jarige aanvoerder van Sassuolo, zorgde na goed werk van Brian Oddei voor de 2-2. Ook de op dat moment al ingevallen Edin Dzeko kon het verschil in de slotfase niet meer maken voor AS Roma, dat als nummer zeven van de Serie A momenteel niet afstevent op Europees voetbal tijdens het volgende seizoen.

De Roon dankt Luis Muriel

Atalanta Bergamo blijft op koers voor een Champions League-ticket. In eigen huis won de ploeg van basisspeler Marten de Roon met 3-2 van Udinese. Luis Muriel was met twee doelpunten de grote man. De belangrijke 3-1 werd gemaakt door Duvan Zapata (zie video). Een belangrijke, want Udinese kwam later nog terug tot 3-2 via Jens Stryger Larsen. Het eerste doelpunt van de bezoekers, waar Marvin Zeegelaar, Bram Nuytinck en Jayden Braaf allen in de basis stonden én werden gewisseld, werd gemaakt door Roberto Pereyra.

Napoli juicht na waar spektakelstuk

De neutrale toeschouwer zal vanmiddag genoten hebben van Napoli - Crotone, waar liefst zeven doelpunten vielen. Uiteindelijk was Napoli het meest gelukkig: Giovanni Di Lorenzo maakte de winnende 4-3 een klein kwartier voor tijd. Na goals van Lorenzo Insigne en Victor Osimhen leek Napoli na 22 minuten op weg naar een gemakkelijke middag, maar Simy deed iets terug en na de 3-1 van Dries Mertens werd het na nogmaals een treffer van Simy en een goal van Junior Messias nog 3-3, voordat Di Lorenzo de winnende maakte.

Het was een belangrijke overwinning voor Napoli, dat over Juventus heen gaat op de ranglijst en nu vierde staat. Die plek geeft uiteindelijk recht op Champions League-voetbal. AS Roma moet het doen met plek zeven, terwijl Atalanta de trotse nummer drie is. Lazio, dat zonder Wesley Hoedt in de basis met 2-1 won van Spezia, staat zesde. Het Parma van de geblesseerde Joshua Zirkzee pakte in de strijd tegen degradatie een puntje tegen Benevento, maar blijft negentiende.

