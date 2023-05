Bernardo Silva grote man voor City met twee treffers tegen Real

Domper voor Nathan Aké en Manchester City: Oran­je-internatio­nal mist halve finale tegen Real Madrid

Nathan Aké mist woensdag ook de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De verdediger is onvoldoende hersteld van een blessure die hij anderhalve week geleden opliep tijdens een competitiewedstrijd tegen Leeds United. ,,Behalve Aké is iedereen fit”, zei trainer Pep Guardiola op een persconferentie.