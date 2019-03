Berhalter blijft winnen met Verenigde Staten

Frenkie de Jong legt lat hoger: ‘Tegen Duitsland moet het beter’

7:26 Frenkie de Jong was tevreden met de zege van het Nederlands elftal in de EK-kwalificatie op Wit-Rusland (4-0). ,,Het was best goed, maar we kunnen beter”, zei hij. ,,Tegen Duitsland moet het zondag ook beter.”