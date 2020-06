Bergwijn vergezelt Van der Vaart als koning van thuisbasis Tottenham

In zijn gloednieuwe thuisbasis leverden de eerste drie schoten van Bergwijn namelijk drie treffers op. Qua doelpuntenproductie in eigen huis is er maar een voormalig Tottenham-speler die aan het hoge moyenne van Bergwijn kon tippen: ook Rafael van der Vaart was in het seizoen 2011/2012 in zijn eerste drie thuisduels trefzeker. Bergwijn luisterde voor de coronabreak zijn debuut tegen Manchester City op met een goal (2-0 zege) en scoorde ook tijdens de gevoelige 2-3 thuisnederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. In uitduels wacht de 22-jarige buitenspeler nog op zijn eerste doelpunt.