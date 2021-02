Bergkamp en Pochettino tekenen contract bij Watford: ‘Ik hoop op een kans in het eerste elftal’

Bergkamp (22) en Pochettino (19) krijgen de kans om zich te bewijzen in het beloftenteam van Watford, de huidige nummer vier van het Championship. ,,Toen ik jonger was, was het moeilijk dat ik constant vergeleken werd met mijn vader. Maar daar heb ik me op aangepast. Ik ben een aanvallende middenvelder, een nummer tien. Ik wil mezelf bewijzen en hoop dat ik een kans krijg in het eerste elftal”, zegt Bergkamp op de clubsite van Watford. Mitchel Dennis Bergkamp werd op 10 september 1998 geboren in Londen, enkele maanden nadat zijn vader zijn fameuze goal tegen Argentinië had gemaakt op het WK in Frankrijk. Mitchel stond in de zomer van 2006 al even op het veld bij de opening van het Emirates Stadium, waar grote namen als Johan Cruijff, Marco van Basten en Thierry Henry van de partij waren bij de afscheidswedstrijd van zijn vader.