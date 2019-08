Berghuis pakt uit verveling gele kaart: ‘Wedstrijd was geen pretje’

Berghuis sprak van een heel saaie voetbalavond in Georgië. ,,De wedstrijd was geen pretje, nee. Dit is niet waar je het als voetballer voor doet. Het was sfeerloos en een beetje sloom allemaal. De omstandigheden werkten tegen. Er zat geen publiek, wij stonden op een voorsprong van 4-0 en de tegenstander maakte amper aanstalten om een doelpunt te maken. Ze wilden er helemaal geen wedstrijd van maken en gunden ons de bal. Wij speelden echter in een heel laag tempo.”



Berghuis zag maar één pluspunt in Tbilisi. ,,We hebben onze plicht gedaan. We zijn door naar de play-offs in de Europa League. En nu wegwezen hier.”