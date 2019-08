Berghuis blij met rol als spits: ‘Het stond vandaag veel beter’

,,Ik heb in die rol alle ruimte om de ruimte te zoeken tussen de aanval en het middenveld. Dat is lastig verdedigen voor de tegenstander, dat bleek vandaag ook weer. Die afwisseling tussen diepgang en in de bal komen ging vanavond goed voorin. De trainer kwam vorige week met het idee om mij in de spits te zetten, maar ik zag dat ook wel zitten. Ik weet dat ik er de kwaliteiten voor heb en dat ik dat goed kan invullen”, vertelde Berghuis tevreden. ,,Ook de rest van het team stond vanavond een stuk beter dan de afgelopen weken. Het verdedigende blok op het middenveld, met Leroy Fer en Renato Tapia naast elkaar, zorgt voor meer zekerheid. Achterin stond het ook goed, dat was de laatste weken ook wel eens een probleem. We waren vanavond gebrand om een goed resultaat neer te zetten. Dit hadden we wel even nodig, als team en misschien ook wel als club. Hier kunnen we de komende tijd mee verder,” vervolgt Berghuis, die afgelopen zondag zijn contract verlengde bij Feyenoord.



,,Ik heb me de afgelopen weken goed voor alle verhalen kunnen afsluiten, maar misschien ben ik nu wel wat vrijer in mijn hoofd nu er rust en duidelijkheid is rond mij. Ietsje maar hoor, want tijdens de voorbereiding voelde ik me ook al lekker.”