Berdych mist na Wimbledon ook US Open door rugblessure

video Golftalent Joris Spanjer gooit trukendoos open op Dutch Junior Open

14:30 Bij golfclub Toxandria in Molenschot vindt van 18 tot en met 21 juli de Dutch Junior Open plaats. Op het internationale jeugdtoernooi laat Joris Spanjer alvast zien wat hij in huis heeft. Het golftalent is online een grote hit. Op zijn Instagram @joris_golf laat hij nog meer trucjes zien.