Berdych beëindigt profloopbaan

Oranje Op de valreep is er strijd om Depays plek

12:24 Oranje is er bijna, op zijn eerste eindtoernooi sinds 2014. Maar de laatste loodjes in de kwalificatie gaan met blessureleed gepaard. Wie speelt er zaterdag in de spits tegen Noord-Ierland, als Depay het niet redt? ,,Ik heb vier opties’’, zegt de bondscoach.