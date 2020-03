Benzema over verschil met Giroud: ‘Je verwart Formule 1 toch ook niet met karten?’

Benzema richtte in een gesprek met influencer Mohammed Henni zijn pijlen op Giroud, die bij de Franse nationale ploeg al jaren spits nummer één. Op de vraag wat Benzema, sinds 2015 persona non grata bij de Haantjes, vindt van Giroud zegt Benzema onbewogen. ,,Je verwart Formule 1 toch ook niet met karten? Ik weet dat ik de F1 ben. En dan ben ik nog aardig. Giroud in de spits als afspeelpunt, het werkt wel op een of andere manier. Omdat Griezmann en Mbappé met hun snelheid rondom hem kunnen bewegen. Maar spectaculair is het allemaal niet. En vindt iedereen het leuk om naar te kijken? Dat weet ik niet...”